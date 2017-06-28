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Рассмотрение иска "МРСК Урала" о банкротстве "Челябэнергосбыта" назначено на 15 августа

Новости Урала
28 июня, 11:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июня. /ТАСС

Из-за задолженности в размере более 3 млрд рублей "Россети" будут добиваться лишения челябинской компании статуса гарантирующего поставщика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Рассмотрение иска "МРСК Урала" (входит в "Россети") о банкротстве "Челябэнергосбыта" из-за задолженности в размере более 3 млрд рублей назначено на 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МРСК Урала".

"Рассмотрение заявления ОАО "МРСК Урала" о признании ПАО "Челябэнергосбыт" банкротом назначено на 15 августа 2017 года. Также в ближайшее время "МРСК Урала" ожидает вступление в силу судебных решений на сумму свыше 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "МРСК Урала" подало заявление о банкротстве "Челябэнергосбыта" из-за задолженности сбыта в размере более 3 млрд рублей. "Россети" будут добиваться лишения челябинской компании статуса гарантирующего поставщика. Заявление о признании "Челябэнергосбыта" банкротом подано "МРСК Урала" на основании вступивших в силу двух судебных решений. Судом установлено неисполнение обязательств по погашению задолженности за услуги, оказанные сетевой компанией в 2011 и 2012 году, срок исполнения которых истек в 2012 году. Также в ближайшее время ОАО "МРСК Урала" ожидает вступление в силу судебных решений на сумму свыше 1 млрд руб.

Компания прогнозирует дальнейшее ухудшение платежной дисциплины гарантирующего поставщика и увеличение задолженности к началу осенне-зимнего периода до 5,6 млрд руб.

По данным пресс-службы, в Челябинске на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платежной дисциплины участниками оптового и розничного рынков электроэнергии, а также рынков теплоснабжения представители филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" еще раз обозначили проблему наращивания дебиторской задолженности перед электросетевой компанией гарантирующим поставщиком Челябинской области. Заседание состоялось в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля.

"В связи с возможными серьезными последствиями от действий ПАО "Челябэнергосбыт" для энергобезопасности региона на межведомственной комиссии представители ОАО "МРСК Урала" подняли вопрос о необходимости проведения прокурорской проверки", - добавили там.

За последние годы долги перед структурами "Россетей" сгенерировали в основном четыре сбытовые компании: гарантирующие поставщики "Роскоммунэнерго" (находится под управлением АО "Межрегионсоюзэнерго"), "Новоуральская энергосбытовая компания", "Челябэнергосбыт", "Оборонэнергосбыт".

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