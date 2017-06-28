Курганские власти выделят более шести млн руб. на ликвидацию последствий урагана

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КУРГАН, 28 июня. /ТАСС/. Власти Курганской области выделят чуть более 6,3 млн рублей из областного бюджета на ликвидацию последствий урагана в Мокроусовском, Мишкинском и Варгашинском районах. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов.
"На ликвидацию урагана в Мокроусовском, Мишкинском и Варгашинском районах из областного бюджета будет выделено 6,31 млн рублей. Кроме того, будет оказана материальная помощь в размере более 2,4 млн рублей потерявшим жилье семьям села Малое Песьяново", - сказал он. По данным пресс-службы правительства Зауралья, шесть домов в селе Малое Песьяново не подлежат восстановлению.
Ранее сообщалось, что дождь, гроза и порывистый ветер до 22 м/с в Курганской области вызвали сбой в движении четырех пассажирских, трех пригородных и 25 грузовых поездов. В результате сильного ветра пострадали пять человек, в том числе двое детей. Без электроснабжения из-за непогоды остались порядка 18,6 тыс. жителей региона в 62 населенных пунктах. На данный момент электроснабжение и движение поездов восстановлены в полном объеме.
Кроме того, в результате непогоды повреждено около 2 тыс. га леса. Общий ущерб лесничествам составил 20 млн рублей.