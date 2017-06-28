Ученые предложили создать сеть постов мониторинга атмосферного воздуха на Ямале

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Ученые предложили создать сеть экологических станций для мониторинга атмосферного воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Пока на территории региона расположен только один пост в Салехарде, сообщила в среду ТАСС заведующая сектором эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики, доктор биологических наук Елена Агбалян.

"То, что нашу территорию нужно мониторить, не подлежит сомнению, так как это значительная часть Арктической зоны РФ, которая играет большую роль не только в формировании климата, но и является "приемником" всех загрязняющих веществ, которые посредством трансграничного глобального переноса поступают именно в Арктическую зону со всего Северного полушария. Это делает проблему экологических исследований чрезвычайно актуальной, потому что мы должны знать, что у нас происходит, какие эффекты мы наблюдаем в экосистемах. Для того, чтобы регулярно получать данные природных сред, нам нужны автоматизированные системы, поэтому мы и предлагаем создать сеть", - сказала Агбалян.

По ее словам, на сегодняшний день есть только одна станция в Салехарде. "И по большому счету мы не можем сказать, что делается у нас, например, на Гыданском полуострове, потому что нет фактических данных. Без наличия такой информации невозможно строить прогнозы, объективно оценивать экологическую обстановку в регионе", - отметила она, добавив, что необходимо хотя бы три поста, которые будут равномерно рассредоточены по территории.

Ранее сообщалось, что также в рамках международной научной программы PEEX (ПИКС), учрежденной Россией, Китаем и Европой, на Ямале проводится работа по созданию международной исследовательской станции для мониторинга климата. В рамках реализации проекта подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Тюменским научным центром Сибирского отделения РАН, Тюменским государственным университетом (ТюмГУ), правительствами Тюменской области и ЯНАО.

Ранее директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.