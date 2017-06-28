Пожарная часть в ЯНАО получила новую технику

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Муравленковский пожарно-спасательный гарнизон, обеспечивающий безопасность трех нефтегазовых месторождений на Ямале, получил новую спецтехнику. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Пожарные автоцистерны были переданы в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". "Автоцистерны разъедутся по местам своей постоянной дислокации - в пожарные части 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по охране объектов Муравленковского, Суторминского и Вынгаяхинского месторождений", - отметили в ГУ МЧС.
Как уточнил генеральный директор "Газпромнефть-Муравленко" Валерий Чикин, слова которого приводит региональный главк МЧС, "это не последнее поступление техники". "Мы будем дальше работать над повышением качества машин и обеспечением вас этой специализированной техникой, чтобы вы могли безопасно для себя, для жителей города и компании "Газпромнефть-Муравленко" проводить те или иные операции", - сказал он.
Новые автомобили обеспечивают свободное размещение личного состава для доставки к месту пожара, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, а также тушение очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ.