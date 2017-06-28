"Дочка" "Уралвагонзавода" построит для Минобороны РФ бронированные бульдозеры

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (входит в "Уралвагонзавод") подписал контракт с Министерством обороны РФ на поставку пяти бульдозеров со специальной усиленной защитой. Об этом сообщили в среду в пресс-службе завода.

"Челябинский тракторный завод подписал контракт с Министерством обороны РФ на поставку пяти бульдозеров со специальной усиленной защитой. Бронированная техника нужна военным для работы в экстремальных условиях, в том числе непосредственно в зоне боевых действий. Это новая продукция в линейке предприятия. Разработанный на заводе трактор модели Б12С.5020ЕН имеет усиленную защиту кабины, капота, топливного бака", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы предприятия, бронированная кабина с бронестеклами и элементы облицовки капота и других узлов со специальной защитой будут изготавливаться на Челябинском тракторном заводе.

"Подготовлено техническое задание, начата закупка необходимых комплектующих изделий. Сборку машин планируется начать в июле. Тракторостроители должны в октябре этого года передать заказчику все пять машин", - говорится в сообщении. Также отмечается, что машины будут отправлены по железной дороге на одну из баз хранения Минобороны.

Опытный образец машины ранее был представлен в Москве на выставке "Армия-2016", а еще ранее бульдозер в камуфляжей раскраске показали на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле, где он вызвал интерес военных специалистов, в том числе из стран дальнего зарубежья. Выставочный образец был построен на базе бульдозера Б10М2, теперь предприятию по заказу Минобороны предстоит изготовить более мощные машины на основе бульдозера Б12.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним.