Власти Зауралья освоили лишь 6,3% средств на предоставление квартир детям-сиротам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области освоил в первом квартале 2017 года 6,3% от общего объема средств, выделенных на предоставление квартир детям-сиротам, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

"За первый квартал текущего года органом власти было освоено лишь 6,3% от общего объема средств, выделенных на предоставление благоустроенных квартир детям-сиротам, что свидетельствует об отсутствии организации работы по надлежащему освоению денежных средств. Более того, приобретаемые жилые помещения не соответствуют условиям контрактов. Прокурор области внес представление губернатору региона, после рассмотрения которого пятеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Как отметил ТАСС директор департамента Михаил Герштанский, на данный момент на приобретение жилья для детей-сирот освоено более 90 из 600 млн рублей. "Основное жилье, которое предоставляется (детям-сиротам - прим. ТАСС) - это новое строительство. Сейчас обеспечены контрактами уже 420 жилых помещений, но прием нового строительства начинается с конца июля, то есть жилье мы будем принимать и оплачивать в течение года. Мы не платим авансы, чтобы не привлекать мошенников, мы берем уже готовое жилье", - сказал он, добавив, что строительство нового жилья для детей-сирот началось в октябре 2016 года.

По его словам, средства, выделенные из бюджета региона, будут направлены на оплату более чем 500 квартир, однако департамент рассчитывает, что их хватит и на большее число - 600 квартир.

Герштанский уточнил, что приобретение вторичного жилья для детей-сирот в регионе затруднительно. "Районные центры области - это поселки, там не так много многоквартирных домов, и там единицы вторичного жилья. В Кургане вторичное жилье дороже, чем мы можем приобрести, а вот в Шадринске мы смотрим и вторичное жилье в том числе", - отметил он.