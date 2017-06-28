Курганские чиновники привлечены к ответственности за ненадлежащую профилактику пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ненадлежащую профилактику природных пожаров в регионе и потребовала привлечь виновных должных лиц к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой и отсутствием надлежащих мер по предупреждению и ликвидации природных пожаров директору департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, а также руководителям 7 лесничеств внесены представления. 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным надзорного ведомства, в регионе установилась жара, в результате чего произошло увеличение природных пожаров, в том числе на территории лесов. На данный момент зарегистрировано 209 очагов на общей площади около 4 тыс. га, в том числе на землях лесного фонда возникло 202 загорания на аналогичной площади.