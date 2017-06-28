Просветительский центр памяти Романовых создадут в Алапаевске к 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Историко-просветительский центр планируют создать в Напольной школе города Алапаевска (Свердловская область), которая в июле 1918 года стала местом заключения алапаевских мучеников, в числе которых была великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Сегодня Напольная школа привлекает внимание паломников и туристов... Планируется, что к 2018 году появится объект "Напольная школа в городе Алапаевске", учреждение культуры будет являться филиалом Свердловского областного краеведческого музея", - сообщили в департаменте.

В создании нового центра примет участие Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". "Еще полтора-два года назад об этом вообще нельзя было говорить, потому что в школе учились дети, и никакой возможности предоставить им более современное здание для обучения просто не было", - сказала председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.

По ее словам, сейчас появилась возможность перевести детей в другое помещение. По данным властей, новый историко- просветительский центр в Напольной школе "будет включать в себя тематическую экспозицию и мемориальную зону, информационно-библиотечный блок, лекционный зал и кинозал".

"Объективный рассказ о трагических событиях июля 1918 года будет основан на опубликованных и архивных источниках с привлечением изобразительных материалов, фото- и кинодокументов. Предполагается, что важным элементом будущей экспозиции станет использование мультимедийной техники", - сообщили в департаменте.

Исторический маршрут

В 2016 году в Екатеринбурге во время IV Международного ежегодного общественного форума "Елисаветинское наследие сегодня. Москва-Урал-Сибирь. 2016" обсуждалось создание туристско-паломнического маршрута "Москва-Урал-Сибирь". Именно тогда Анна Громова отметила, что в Алапаевске можно сделать большой туристско-паломнический центр, поскольку у этого места большие перспективы. В маршрут "Москва-Урал- Сибирь" также предполагается внести Ганину Яму, Меркушино и Екатеринбург.

Работа должна быть завершена к 2018 году, к 100-летию памяти семьи последнего российского императора Николая II, великой княгини Елизаветы Федоровны и пострадавших с ними представителей Дома Романовых.