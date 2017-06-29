Уральский танковый батальон на ночных маневрах уничтожил мобильную "бандгруппу"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Экипажи Уральского танкового батальона Центрального военного округа (ЦВО) отработали тактику противодействия высокомобильным бандгруппам в ходе ночных маневров на полигоне под Екатеринбургом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"По замыслу практических действий, "боевики" под покровом ночи двигались на грузовиках к населенному пункту, но были обнаружены разведкой. Танкистам предстояло сорвать планы отряда, нанеся внезапный удар с фланга. Поразив осколочно-фугасным снарядом авангардный большегруз, огнем из пушек и пулеметов экипажи Т-72 разгромили отряд на подступах к условному городу", - отметили там.
По данным ЦВО, особое внимание в ходе выполнения задач было уделено поражению скоростных целей, имитирующих милитаризованные грузовики "террористов", на дистанциях до 2 км.
Уральский танковый батальон структурно входит в состав воссозданной в 2016 году танковой дивизии Центрального военного округа и дислоцируется в Екатеринбурге. Он укомплектован контрактниками, отбор которых проводится по самым жестким требованиям.