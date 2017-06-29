"Сургутнефтегаз" планирует ввести в разработку 21 новое месторождение до 2022 г.

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СУРГУТ, 29 июня. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" планирует ввести в разработку 21 новое месторождение в период до 2022 года. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.
"В среднесрочной перспективе мы планируем ввести 21 новое месторождение", - сказал он.
В материалах компании отмечено, что ввод месторождений запланирован с 2017 по 2022 гг.
Богданов отметил, что компания планирует поддерживать уровень добычи нефти на текущем уровне в объеме порядка 61 млн тонн в год благодаря, в том числе, вводу в эксплуатацию новых месторождений.
Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки. Нефтеперерабатывающий завод компании - "Киришинефтеоргсинтез".
Основными рынками сбыта "Сургутнефтегаза" являются регионы Северо- Запада России. В настоящее время розничная сеть компании представлена 5 торговыми компаниями: "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт" и "Тверьнефтепродукт".