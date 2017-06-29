Десять мостов затоплены в Свердловской области из-за сильных дождей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Девять низководных и один пешеходный навесной мост затоплены в Свердловской области после прошедших в регионе обильных дождей и подъема уровня воды в реках, сообщили в четверг в департаменте информационной политики губернатора.
"В связи с прошедшими обильными дождями на части рек области наблюдается подъем уровня воды, Министерство природных ресурсов и экологии региона держит ситуацию под контролем. По данным министерства, на текущий момент затоплено десять мостов, из них девять низководных и один пешеходный навесной мост в поселке Марсяты. Также подтоплен участок автодороги, связывающий поселки Махнево и Санкино, временно ограничено автотранспортное сообщение с 32 населенными пунктами", - отмечается в сообщении.
В департаменте уточнили, что всего на территории области в трех населенных пунктах подтоплены одна придомовая территория и 13 приусадебных участков, подтопление домов не зафиксировано.
"Паводковая ситуация на реках области стабильная, но в связи с прошедшими дождями отмечается подъем уровня воды на севере и северо-востоке области на реках Каква, Сосьва, Тура, Ница. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. По поручению врио главы Свердловской области Евгения Куйвашева мы контролируем ситуацию и в случае необходимости готовы принять меры для оказания помощи населению", - отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
По данным департамента, для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, налажена стационарная телефонная связь.