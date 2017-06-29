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Лодка с пятью жителями Ямала перевернулась на озере, два человека погибли

Новости Урала
29 июня, 10:36 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 29, июня. /ТАСС

Мужчина, управлявший моторной лодкой, не справился с управлением

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САЛЕХАРД, 29 июня. /ТАСС/. Лодка, в которой находились пять жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), перевернулась на озере в Шурышкарском районе, в результате два человека погибли. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"В Шурышкарском районе ЯНАО проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек в озере. Следствием на данный момент установлено, что в ночное время пятеро жителей деревни Ямгорт на моторной лодке отправились в соседнее село. При передвижении по озеру мужчина, управлявший лодкой, не справился с управлением, и лодка перевернулась", - отметили в управлении.

По данным СК, трое мужчин самостоятельно добрались до берега, а двое утонули. "В настоящее время лодка и тела двоих утопленников подняты. Необходимо отметить, что все участники происшествия во время движения находились без спасательных жилетов", - резюмировали в пресс-службе.

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