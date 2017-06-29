Лодка с пятью жителями Ямала перевернулась на озере, два человека погибли

В день рождения Саманты Смит в "Артеке" писали письма мираОбщество 29 июня, 11:00
Глава UFC: Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в РоссииСпорт 29 июня, 10:50
ТАСС – генеральное информагентство Крымского транспортного форумаНовости агентства 29 июня, 10:50
Захарова: США очевидно готовятся к новой интервенции в СириюПолитика 29 июня, 10:43
Адвокат объяснил неявку Януковича в суд угрозой его жизниМеждународная панорама 29 июня, 10:39
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердцаКультура 29 июня, 10:36
Прядкин: нынешнее количество клубов в РФПЛ оптимально, речи о сокращении лиги не идетСпорт 29 июня, 10:34
Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 годОбщество 29 июня, 10:27
Ушаков: политическое противостояние в США "подрезает" политику Белого домаПолитика 29 июня, 10:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САЛЕХАРД, 29 июня. /ТАСС/. Лодка, в которой находились пять жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), перевернулась на озере в Шурышкарском районе, в результате два человека погибли. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"В Шурышкарском районе ЯНАО проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек в озере. Следствием на данный момент установлено, что в ночное время пятеро жителей деревни Ямгорт на моторной лодке отправились в соседнее село. При передвижении по озеру мужчина, управлявший лодкой, не справился с управлением, и лодка перевернулась", - отметили в управлении.
По данным СК, трое мужчин самостоятельно добрались до берега, а двое утонули. "В настоящее время лодка и тела двоих утопленников подняты. Необходимо отметить, что все участники происшествия во время движения находились без спасательных жилетов", - резюмировали в пресс-службе.