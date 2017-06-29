Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинские власти дополнительно выделят 1,4 млрд руб. на здравоохранение в 2017 г.

Новости Урала
29 июня, 11:01 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 29, июня. /ТАСС

Деньги пойдут на лекарственное обеспечение, приобретение новых автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования, реконструкцию операционного блока Челябинской областной клинической больницы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области в четверг приняли поправки к закону о региональном бюджете, согласно которым в 2017 году на финансирование системы здравоохранения области будет дополнительно направлено 1,4 млрд рублей из областной казны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Из дополнительных 1,4 млрд рублей, который получит система здравоохранения Челябинской области, на лекарственное обеспечение граждан направят более 290 млн рублей. На приобретение новых автомобилей скорой помощи - более 114,5 млн рублей. Еще 30 млн рублей пойдут на приобретение медицинского оборудования. Почти 353 млн рублей направят на оснащение и реконструкцию операционного блока Челябинской областной клинической больницы, а на ремонт в других учреждениях здравоохранения 50 млн рублей", - уточнили в областном Минздраве.

Кроме того, по данным ведомства, 50 млн рублей направят на укрепление антитеррористической защищенности медорганизаций. Еще более 341,3 млн выделено для учреждений психиатрической, наркологической, противотуберкулезной и кожно-венерологической служб области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
3
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
4
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
5
Атлетическая комиссия Нью-Йорка освободила Федора Емельяненко от боев на 90 дней
6
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама