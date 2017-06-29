Челябинские власти дополнительно выделят 1,4 млрд руб. на здравоохранение в 2017 г.

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области в четверг приняли поправки к закону о региональном бюджете, согласно которым в 2017 году на финансирование системы здравоохранения области будет дополнительно направлено 1,4 млрд рублей из областной казны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Из дополнительных 1,4 млрд рублей, который получит система здравоохранения Челябинской области, на лекарственное обеспечение граждан направят более 290 млн рублей. На приобретение новых автомобилей скорой помощи - более 114,5 млн рублей. Еще 30 млн рублей пойдут на приобретение медицинского оборудования. Почти 353 млн рублей направят на оснащение и реконструкцию операционного блока Челябинской областной клинической больницы, а на ремонт в других учреждениях здравоохранения 50 млн рублей", - уточнили в областном Минздраве.

Кроме того, по данным ведомства, 50 млн рублей направят на укрепление антитеррористической защищенности медорганизаций. Еще более 341,3 млн выделено для учреждений психиатрической, наркологической, противотуберкулезной и кожно-венерологической служб области.