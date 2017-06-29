Власти Челябинской области объявили награду в 1 млн руб. за сведения о пропавшем мальчике

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 1 млн рублей на вознаграждение за информацию о пропавшем в середине июня в городе Касли 10-летнем мальчике. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора.
"Десятилетний житель города Касли Иван Котов 14 июня ушел из дома и до настоящего момента не вернулся. К поиску несовершеннолетнего привлечены силы МВД, МЧС, Росгвардии, волонтерских объединений. Однако на текущий момент поиски не принесли желаемого результата. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение выделить вознаграждение в 1 млн руб. за информацию, которая поможет найти Ивана Котова", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, площадь пропавшего в Каслях мальчика расширена с 50 до более чем 200 квадратных километров. В поисковых мероприятиях задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров.