Суд приговорил экс-главу УФНС по Курганской области к трем годам лишения свободы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Курганский городской суд приговорил бывшего главу управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Курганской области Юрия Касьяненко к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в четверг в суде.

"Юрий Касьяненко признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года", - сообщили в суде.

По данным суда, Касьяненко полностью признал вину.

Следствие установило, что, будучи руководителем региональной УНФС, Касьяненко вместе с начальником контрольного отдела ведомства Ольгой Киселевой-Захаровой в период с 10 апреля по 30 июля 2014 года провели формальную выездную налоговую проверку в отношении коммерческой организации, с директором которой Касьяненко состоял в дружеских отношениях. По результатам проверки доначисленная сумма неуплаченных налогов не превысила 10 млн рублей, в то время как прогнозируемая сумма доначисления неуплаченных налогов составляла более 59,6 млн рублей. В результате данной налоговой проверки в бюджеты различных уровней не поступили денежные средства в сумме более 67 млн рублей.

В Курганском городском суде отметили, что Ольга Киселева-Захарова, также признанная виновной в превышении должностных полномочий, приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, Киселева-Захарова лишена права занимать должности в государственных органах сроком на три года.