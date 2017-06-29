В Челябинской области ликвидирован канал сбыта героина

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по региону и коллегами из Свердловской области перекрыли канал незаконного оборота героина. В отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе челябинского областного управления ФСБ.
"Челябинские контрразведчики и пограничники взяли с поличным преступную группу, пытавшуюся сбыть покупателям особо крупную партию наркотиков - более 8,5 кг героина. Тем самым они ликвидировали канал сбыта наркотиков. По данному факту следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело", - сказали в УФСБ.
Сейчас устанавливаются все причастные к преступлению лица, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, сообщили в управлении ФСБ.