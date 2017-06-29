Против экс-инженера курганского филиала РЖД возбудили восемь уголовных дел за взятки

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило восемь уголовных дел против бывшей сотрудницы филиала РЖД в Курганской области, которую подозревают в получении от железнодорожников взяток за прохождение аттестации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено восемь уголовных дел в отношении бывшего инженера по подготовке кадров структурного подразделения филиала ОАО "РЖД". Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" и "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с ноября 2016 года по июнь 2017 года подозреваемая, выполняя функции секретаря комиссии по проведению аттестации работников на знание правил технической эксплуатации железных дорог РФ, несколько раз получила через посредника деньги за внесение в протоколы сведений об успешном прохождении аттестации работниками железной дороги Кургана, которые фактически не присутствовали на аттестации.

Максимальное наказание за совершенное преступление - восемь лет лишения свободы.