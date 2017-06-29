Завод по выпуску колес для авиации на Урале направит на модернизацию 90% чистой прибыли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ, входит в корпорацию "Уралвагонзавод"), который располагается в Свердловской области, вложит 125 млн рублей в 2017 году в техническое перевооружение - закупку нового оборудования. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе завода.

"90% чистой прибыли Каменск-Уральского литейного завода, а это 125 млн рублей, за 2016 год будет направлено на техническое перевооружение производственных мощностей. Предприятие реализует проект Федеральной целевой программы (ФЦП) "Реконструкция производства дисков трения к спецтехнике". Для этого необходима кардинальная модернизация участка металлокерамики, точечное обновление подразделений, изготавливающих оснастку, замена устаревших инфраструктурных объектов", - уточнили там.

По данным пресс-службы, часть нового оборудования уже закуплена. "Сейчас предстоят следующие капиталоемкие мероприятия: приобретение линии спекания на участок металлокерамики, оборудования котельной и другой техники", - сказал генеральный директор завода Анатолий Барабанов.

Остальные 10% чистой прибыли - 14 млн рублей - будут направлены на выплату дивидендов держателям привилегированных акций.

Каменск-Уральский литейный завод - единственное российское предприятие, выпускающее авиационные тормозные и нетормозные колеса для гражданской и военной авиации, а также агрегаты управления тормозной системой воздушных судов, блоки управления ракет и другую продукцию.