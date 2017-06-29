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Более 280 садоводческих участков все еще подтоплены в Тюменской области из-за паводка

Новости Урала
29 июня, 13:01 UTC+3

По данным администрации Ишима, в садовых товариществах начинают восстанавливать дороги

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Более 280 садоводческих участков остаются подтопленными в Тюменской области из-за паводка, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

"На территории города Ишима остаются подтопленными 148 нежилых садоводческих участков, уровень воды в реке продолжает снижаться, на данный момент составляет 599 см. В Ишимском районе подтоплены пять участков. В

Абатском муниципальном районе подтоплены 130 участков, уровень воды в реке Ишим составляет 930 см", - говорится в сообщении.

По данным администрации города Ишима, в садовых товариществах начинают восстанавливать дороги. "Завершены работы по централизованной и массовой откачке воды с помощью пожарных насосных станций. Продолжается вывоз мусора. Всего с начала работ по ликвидации последствий паводка из садовых товариществ на городской полигон перевезено свыше 20 тыс. кубометров различных отходов", - уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в зону подтопления из-за паводка попали сразу несколько муниципалитетов Тюменской области, в настоящее время вода постепенно уходит, ведутся аварийно-восстановительные работы. Материальную помощь уже получили более 200 семей.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских ранее сообщил ТАСС, что на ликвидацию последствий паводка из областного бюджета направят почти 177 млн рублей. По его словам, в регионе также необходимо принять меры по расчистке русел рек и подмостовых пространств.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.

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