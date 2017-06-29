"Уральские авиалинии" запускают рейс из Калининграда в Екатеринбург по льготным тарифам

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 21 июля приступит к выполнению прямых рейсов по маршруту Калининград - Екатеринбург в рамках программы субсидированных перевозок. Об этом сообщила в четверг пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320 в компоновке 160 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.

Рейсы заявлены на летний сезон, до 27 октября, и будут выполняться в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда, рассказали в пресс-службе. Программа распространяется на всех граждан РФ без ограничений. Стоимость авиабилета по спецтарифу составляет 8,5 тыс. рублей.

В Храброво сообщили, что сейчас действуют субсидированные перевозки из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург станет третьим направлением. В программу субсидированных перевозок включено также направление Калининград - Сочи, но пока авиакомпании не заявляли о выполнении этого маршрута. Также пока не решен вопрос выполнения рейсов по льготным тарифам из Калининграда в Архангельск и Мурманск.

Ранее сообщалось, что в рамках программы субсидирования полетов в Калининград с 15 мая по 15 октября 2017 года Росавиация планирует перевезти 181 тыс. пассажиров. На субсидии авиакомпаниям выделено суммарно 341,529 млн рублей. Региональные власти взяли под контроль освоение авиакомпаниями выделяемых субсидий, чтобы не допустить повторения ситуации 2016 года, когда из-за того, что авиакомпании не использовали субсидии, в пик летних авиаперевозок возник дефицит мест по специальным тарифам. В настоящее время, по данным дирекции аэропорта и областных властей, таких проблем не наблюдается.

В летнем расписании калининградского аэропорта имеются авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапу, Архангельск, в аэропорты Белоруссии - Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, а также в Ташкент (Узбекистан), Варшаву (Польша), Анталью (Турция) и Барселону (Испания).