Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело по факту столкновения баржи с ледорезом в Тюменской области

Новости Урала
29 июня, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Инцидент произошел 14 мая, в результате столкновения причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения баржи с металлическим ледорезом на реке Тобол в Тюменской области, которое произошло 14 мая 2017 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту столкновения баржи "НГП-728" с металлическим ледорезом на реке Тобол по признакам преступления, предусмотренного частью УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". По версии следствия, 14 мая 2017 года на 171 километре реки Тобол произошло столкновение баржи, следовавшей в составе теплохода "НГ-270", с металлической конструкцией ледореза, ограждающего временную вспомогательную опору автодорожного моста", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате столкновения причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. "В настоящее время по уголовным делам осуществляются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
6
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
7
Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама