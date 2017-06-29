СК возбудил дело по факту столкновения баржи с ледорезом в Тюменской области

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения баржи с металлическим ледорезом на реке Тобол в Тюменской области, которое произошло 14 мая 2017 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту столкновения баржи "НГП-728" с металлическим ледорезом на реке Тобол по признакам преступления, предусмотренного частью УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". По версии следствия, 14 мая 2017 года на 171 километре реки Тобол произошло столкновение баржи, следовавшей в составе теплохода "НГ-270", с металлической конструкцией ледореза, ограждающего временную вспомогательную опору автодорожного моста", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате столкновения причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. "В настоящее время по уголовным делам осуществляются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в ведомстве.