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В Свердловской области стали чаще штрафовать за плохое содержание федеральных трасс

Новости Урала
29 июня, 14:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, июня. /ТАСС

Госавтонадзор за полгода оштрафовал собственников дорог и должностных лиц на 1,4 млн рублей - это почти в шесть раз больше, чем за тот же период прошлого года

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© ТАСС/Антон Буценко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Уральское управление Госавтонадзора за полгода оштрафовало собственников дорог и должностных лиц на 1,4 млн рублей за нарушение техрегламентов при содержании федеральных трасс на территории Свердловской области. Это почти в шесть раз больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Привлечено к административной ответственности девять юридических лиц, один индивидуальный предприниматель, три должностных лица. Сумма штрафов составила 1,4 млн рублей, за аналогичный период 2016 года штрафов было наложено на общую сумму всего 250 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

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С начала года в области обследовали 613 километров федеральных трасс, выявлено 274 нарушения требований при зимнем и летнем содержании автодорог. Нарушались технические регламенты Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог ", выявлено семь несанкционированных съездов, в 11 случаях был нарушен порядок использования полос отвода и придорожных полос автодорог, рассказали в пресс-службе.

Эксперты говорят и о проблеме использования устаревших стандартов при проверке дорог в Свердловской области. По словам главы Уральского управления Росстандарта Светланы Михеевой, в 2016 году в области были выявлены лаборатории, выдававшие протоколы испытаний дорог со ссылкой на устаревшие стандарты. Например, в одном из таких протоколов было сказано, что верхний слой асфальтового покрытия подъездной дороги к поселку Исток (пригород Екатеринбурга) соответствует стандартам, водонасыщение и сцепление с нижним слоем дороги не нарушают требований действующего законодательства, однако проверка Росстандарта показала, что лаборатория проводила испытания непригодными и непроверенными средствами измерения, а ссылки в протоколах испытания были даны на устаревшие стандарты.

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