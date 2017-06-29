Памятник сестре последней российской императрицы открыт в Алапаевске

АЛАПАЕВСК (Свердловская область), 29 июня. /ТАСС/. Памятник великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, старшей сестре последней российской императрицы Александры, открыт в четверг в Алапаевске, где она была убита 18 июля 1918 года.

Семиметровый бронзовый памятник весом почти две тонны - проект Императорского православного палестинского общества (ИППО) и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". По словам скульптора Александра Кокотеева, памятник представляет "собирательный образ Елизаветы Федоровны, держащей в руке крест и цветок лилии, как символ чистоты, милосердия и веры в Бога".

"Это был удивительный человек (Елизавета Федоровна - прим. ТАСС)… Она - немецкая принцесса, родственница английской королевы, очень любила русскую землю, прекрасно знала русский язык, приняла православие и, в принципе, могла покинуть Россию в 1917 году. Но тогда она сказала, что ничего плохого не сделала русскому народу, и осталась здесь", - отметил на церемонии председатель ИППО Сергей Степашин.