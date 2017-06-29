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Суд на Урале отказал компании "Гросс" в иске почти на 2 млрд рублей к заводу "Вентпром"

Новости Урала
29 июня, 15:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, июня. /ТАСС

Суд отметил, что истцами пропущен срок исковой давности, составляющий по гражданскому законодательству три года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области отказал компании "Гросс" в иске к Артемовскому машиностроительному заводу "Вентпром" (АМЗ "Вентпром") на сумму почти в 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании "Вентпром".

"Арбитражный суд отказал "Гросс" в иске в полном объеме. Истцы требовали около 2 млрд рублей, в том числе беспрецедентную сумму в качестве упущенной выгоды - около 887 млн рублей", - уточнили в пресс-службе Там добавили, что истцы решением своего исполнительного органа добровольно расстались с акциями завода в 2003 году, до 2009 года попыток восстановить свои права не предпринимали, а в 2009 заявили иск к третьим лицам, но не к АМЗ "Вентпром".

"Судом также установлено, что истцами пропущен срок исковой давности, составляющий по гражданскому законодательству 3 года", - уточнили в пресс-службе. Компания "Гросс" пока данное судебное решение не комментирует.

Ранее сообщалось, что Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми обязал завод выплатить истцу почти 1,5 млрд рублей, из которых почти 730 млн рублей - упущенная выгода. После этого решения дирекция была вынуждена вручить всем сотрудникам завода уведомление о предстоящем сокращении, а врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию на заводе под личный контроль.

"В настоящее время, предприятие стабильно функционирует и своевременно выполняет все свои обязательства перед контрагентами", - сказали в пресс-службе.

Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" - единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов. "Вентропом" - градообразующее предприятие Артемовского городского округа. Количество сотрудников - более 500 человек. Среди клиентов компании отечественные и иностранные крупные компании.

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