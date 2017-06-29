Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер распавшейся группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов объявил о создании нового коллектива

Новости Урала
29 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

О прекращении деятельности "Ю-Питера" стало известно в марте после концерта в Челябинске

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Музыкант Вячеслав Бутусов, лидер распавшейся в марте рок-группы "Ю-Питер", объявил о создании нового творческого коллектива. Информацию об этом он опубликовал в четверг на своей странице во "ВКонтакте".

"Дорогие друзья! Настало время представить вам наш новый коллектив… Вячеслав Бутусов (вокал), Руслан Гаджиев (басы), Слава Суори (гитары), Денис Маринкин (барабаны)", - написал он.

СПЕЦПРОЕКТ

Опорный край советского рока

Свердловский рок-клуб, на песнях которого выросла современная российская элита, отмечает 30-летие

Ранее сообщалось, что в марте после концерта в Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, музыкант объявил о прекращении деятельности группы "Ю-Питер".

Рок-группа "Ю-Питер" была образована в 2001 году как долгосрочный музыкальный проект Бутусова и Георгия Каспаряна (экс-гитарист группы "Кино"). За 15 лет группа записала пять студийных альбомов ("Имя рек", "Биографика", "Богомол", "Цветы и тернии", "Гудгора") и один концертный ("10-Питер").

В последние годы значительную часть концертного репертуара "Ю-Питера" составляли песни "Наутилуса Помпилиуса" - группы Свердловского рок-клуба, в составе которой Бутусов стал одним из самых популярных рок- исполнителей страны. На пике успеха в 1988-1989 гг. песни "Наутилуса Помпилиуса" регулярно занимали первые строчки во Всесоюзном хит-параде "Музыкальный олимп ТАСС".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Темы дня
Загрузка...
Реклама