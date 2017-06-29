Лидер распавшейся группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов объявил о создании нового коллектива

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Музыкант Вячеслав Бутусов, лидер распавшейся в марте рок-группы "Ю-Питер", объявил о создании нового творческого коллектива. Информацию об этом он опубликовал в четверг на своей странице во "ВКонтакте".

"Дорогие друзья! Настало время представить вам наш новый коллектив… Вячеслав Бутусов (вокал), Руслан Гаджиев (басы), Слава Суори (гитары), Денис Маринкин (барабаны)", - написал он.

СПЕЦПРОЕКТ Опорный край советского рока Свердловский рок-клуб, на песнях которого выросла современная российская элита, отмечает 30-летие

Ранее сообщалось, что в марте после концерта в Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, музыкант объявил о прекращении деятельности группы "Ю-Питер".

Рок-группа "Ю-Питер" была образована в 2001 году как долгосрочный музыкальный проект Бутусова и Георгия Каспаряна (экс-гитарист группы "Кино"). За 15 лет группа записала пять студийных альбомов ("Имя рек", "Биографика", "Богомол", "Цветы и тернии", "Гудгора") и один концертный ("10-Питер").

В последние годы значительную часть концертного репертуара "Ю-Питера" составляли песни "Наутилуса Помпилиуса" - группы Свердловского рок-клуба, в составе которой Бутусов стал одним из самых популярных рок- исполнителей страны. На пике успеха в 1988-1989 гг. песни "Наутилуса Помпилиуса" регулярно занимали первые строчки во Всесоюзном хит-параде "Музыкальный олимп ТАСС".