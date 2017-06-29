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Тело пропавшего в окрестностях Когалыма мальчика найдено в реке

Новости Урала
29 июня, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Поиски продолжались 10 дней

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тело 11-летнего мальчика, пропавшего 19 июня около реки в окрестностях Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ), обнаружено в реке Ингу-Ягун, сообщила в четверг администрация Когалыма.

"Как сообщили в оперативном штабе, сегодня в реке Ингу- Ягун обнаружено тело ребенка 2006 года рождения, который пропал 19 июня. Поиски продолжались 10 дней. Был организован штаб, задействованы все силы и средства. Вместе со спасателями работали добровольцы - представители нефтяных предприятий, общественники, неравнодушные жители", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по региону возбудило по факту исчезновения ребенка уголовное дело. По предварительным данным, мальчик отправился купаться на речку. Домой он не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема.

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