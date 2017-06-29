Здания храма XVIII века и бывшей гостиницы монастыря в Свердловской области переданы РПЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Здания церкви Успения Пресвятой Богородицы и бывшей гостиницы Покровского женского монастыря в городе Верхотурье (Свердловская область) переданы Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Об этом в четверг сообщили в Министерстве по управлению госимуществом региона.

"Распоряжениями правительства Свердловской области РПЦ переданы здание бывшей гостиницы Покровского женского монастыря и здание церкви Успения пресвятой Богородицы в городе Верхотурье. Оба здания отнесены к объектам культурного наследия Свердловской области и находятся под охраной государства", - сообщили там.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы была заложена в 1793 году. В советский период она была единственным действующим храмом в Верхотурье. "Ее служителям удалось сохранить многие верхотурские святыни, которые в последствии стали украшением разных храмов города", - отметили в министерстве.

В здании бывшей гостиницы Покровского женского монастыря пока находится поликлиника. "Кабинет флюорографии, который в настоящее время работает в данном здании, в ближайшее время будет перенесен в лечебный корпус центральной районной больницы Верхотурского района", - пояснили в министерстве.

Ранее оно также сообщало о безвозмездной передаче в собственность Екатеринбургской епархии Церкви Знамения и Покровской церкви, построенных в Верхотурье в XVIII веке.