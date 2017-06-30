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В Челябинской области созданы рабочие группы для оценки ущерба, нанесенного осадками

Новости Урала
30 июня, 8:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 30, июня. /ТАСС

Вечером 29 июня в Брединском районе дождь, порывы ветра до 16-21 м/с, град размером до 7 см повредили сельскохозяйственные культуры на площади около 2,7 тыс. га

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Ливни, град и сильный ветер повредили здания и сельскохозяйственные поля в четверг вечером в Брединском районе Челябинской области. К оценке нанесенного ущерба в пятницу приступили рабочие группы и комиссия, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС по области.

"Вечером 29 июня в Брединском районе дождь, порывы ветра до 16-21 м/с, град размером до 7 см повредили сельскохозяйственные культуры на площади около 2,7 тыс. га (информация уточняется). Кроме того, уточняются данные о повреждении стекол, крыш жилых домов, социально значимых объектов, автотранспорта. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба", - пояснили в МЧС.

Ранее сообщалось, что, по данным Челябинского гидрометцентра, днем и вечером 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с.

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