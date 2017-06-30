Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спортшколу в Югре оштрафовали на 60 тыс. рублей за травму ребенка на занятии

Новости Урала
30 июня, 9:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июня. /ТАСС

По данным прокуратуры, 30 марта воспитанник школы во время тренировки получил травму ноги, из-за чего два месяца находился в больнице

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура оштрафовала спортшколу в Мегионе (Югра) на 60 тыс. рублей за травму ребенка, полученную им на занятии, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Мегиона провела проверку по факту травмирования шестилетнего ребенка во время тренировки в МАУ ДО ДЮСШ "Юность". В отношении спортивной школы возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций". По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, 30 марта 2017 года несовершеннолетний во время тренировки получил травму ноги, из-за чего он два месяца находился в больнице на лечении. Проверка показала, что в образовательной организации не приняты меры по обеспечению безопасности обучающихся. "Кроме того, в интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании с учреждения морального вреда", - резюмировали в надзорном ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
2
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
3
Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФ
4
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Борзаковский: легкоатлеты РФ из соображений безопасности не поедут на юношеский ЧМ
7
Порошенко ответил отказом на петицию о разблокировании соцсети "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама