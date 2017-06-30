Спортшколу в Югре оштрафовали на 60 тыс. рублей за травму ребенка на занятии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура оштрафовала спортшколу в Мегионе (Югра) на 60 тыс. рублей за травму ребенка, полученную им на занятии, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Мегиона провела проверку по факту травмирования шестилетнего ребенка во время тренировки в МАУ ДО ДЮСШ "Юность". В отношении спортивной школы возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций". По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, 30 марта 2017 года несовершеннолетний во время тренировки получил травму ноги, из-за чего он два месяца находился в больнице на лечении. Проверка показала, что в образовательной организации не приняты меры по обеспечению безопасности обучающихся. "Кроме того, в интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании с учреждения морального вреда", - резюмировали в надзорном ведомстве.