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СК возбудил уголовное дело на руководителя сервисной компании в Югре за невыплату зарплаты

Новости Урала
30 июня, 11:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июня. /ТАСС

По данным ведомства, подозреваемый не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц почти на 15 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя сервисной компании в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) за невыплату зарплаты и уклонение от налогов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК РФ по региону возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи. Он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента и невыплате заработной платы работникам", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, подозреваемый исчислил, удержал, но не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц на сумму почти 15 млн рублей. Кроме этого, в 2016 году он полностью не выплачивал свыше двух месяцев зарплату работникам организации, перед которыми образовалась задолженность свыше 8 млн рублей.

Следователи принимают меры к возмещению подозреваемым причиненного материального ущерба государству и работникам предприятия. По уголовному делу проводится ряд следственных действий, бухгалтерские и налоговые экспертизы.

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