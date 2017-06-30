Международный молодежный Чайковский-оркестр выступит в Екатеринбурге и Берлине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Молодые музыканты из десяти стран станут учениками Летней оркестровой академии на Урале и войдут в Международный Чайковский-оркестр, который выступит в городах России и Германии. Об этом в пятницу сообщили в Свердловской филармонии, организующей проект.

"Молодые музыканты из России, Германии, Испании, Италии, Франции, Бразилии, Китая, Кореи, Турции и Казахстана проведут десять дней в обществе известных немецких музыкантов и педагогов. Дирижер Бруно Вайль и педагоги Ульф Клаузенитцер (скрипка) и Кристиан Кунерт (фагот), представляющие Высшие школы музыки Нюрнберга и Гамбурга, будут делиться опытом с артистами оркестра нового поколения. Их взаимодействие в режиме мастер-классов, репетиций, индивидуальных и групповых занятий приведет к созданию Международного молодежного Чайковский-оркестра", - сказали в филармонии.

В июле оркестр даст концерт на региональном Форуме филармонических собраний в Алапаевске и Екатеринбурге. "А 24 августа им предстоит выступить в Берлине в программе знаменитого фестиваля Young Euro Classic, объединяющего лучшие молодежные оркестры мира", - добавили в учреждении.

12 июля в Свердловской филармонии в рамках культурной программы Международной промышленной выставки "Иннопром" молодежный оркестр под управлением маэстро Бруно Вайля даст совместный концерт с японской пианисткой Момо Кодама.

Летняя оркестровая академия проходит в рамках российско-германского Года молодежных обменов, инициированного Министерствами иностранных дел России и Германии. Партнером проекта в этом году стало немецкое агентство RCCR Projects.

"Презентационная программа Чайковский-оркестра будет состоять из произведений разных стран и эпох: Седьмой симфонии Л. ван Бетховена, Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского, а также пьесы "Сумма" современного эстонского композитора А. Пярта", - добавили организаторы.