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Тюменские прокуроры добились блокировки более 110 сайтов, обучающих хищению газа и воды

Новости Урала
30 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

К примеру, ряд ресурсов рассказывал, как отмотать счетчики воды пылесосом

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© ТАСС/Владимир Смирнов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Тюменские прокуроры с 2016 года и по настоящее время добились блокировки более 110 интернет-порталов, которые обучали различным способам хищения коммунальных ресурсов - газа, воды и электроэнергии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

"Тюменские прокуроры в ходе мониторинга сети Интернет выявили более 110 интернет-порталов, которые обучали способам хищения газа, воды и электроэнергии. К примеру, на страницах некоторых интернет-сайтов были опубликованы статьи о том, как остановить счетчики потребления газы, воды и электроэнергии с целью незаконного уменьшения платы. Ряд ресурсов рассказывал, как отмотать счетчики воды пылесосом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также удалось добиться блокировки видеосюжета о том, как остановить счетчик воды без магнита, который просмотрели более 1,7 млн пользователей. "Были в интернете рекомендации по воровству воды и для любителей приусадебных участков, которые в большом количестве используют воду для полива", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что всего прокуроры направили в суды более 110 заявлений о признании информации о хищении коммунальных ресурсов, размещенной на страницах интернет- ресурсов, запрещенной к распространению, которые были удовлетворены. "Доступ к ним в настоящее время заблокирован. Работа в данном направлении будет продолжена", - подчеркнули в ведомстве.

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