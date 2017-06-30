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Начался суд по делу экс-министра транспорта и связи Свердловской области

Новости Урала
30 июня, 13:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июня. /ТАСС

Предварительное слушание по делу Александра Сидоренко, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, проходит в закрытом режиме

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение дела бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, обвиняемого в незаконном предпринимательстве. В пятницу проходит предварительное слушание по делу, сообщили в пятницу ТАСС в суде.

"Суд начался. Сейчас в закрытом режиме проходит предварительное слушание", - сказали в суде.

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии", оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум", учредителем которого выступил его брат.

Как ранее пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, Сидоренко лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями. Он распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников.

В ведомстве отметили, что Сидоренко, осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, предоставлял в приоритетном порядке "своим" организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти предприятия выигрывали аукционы, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.

Сидоренко стал исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства в январе 2011 года, а в июле 2012 года - министром транспорта и связи Свердловской области. На этом посту он, среди прочего, контролировал реализацию госполитики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных технологий и почтовой связи.

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