Начался суд по делу экс-министра транспорта и связи Свердловской области

В Алтайском крае планируют вдвое увеличить количество госохотинспекторов в 2018 годуСибирь 30 июня, 14:10
Пассажиропоток иркутского аэропорта в январе-июне 2017 года вырос на 20%Транспорт 30 июня, 13:58
Кузнецов сыграет с Хачановым в первом круге УимблдонаСпорт 30 июня, 13:56
На сессии Координационного клуба ВЭО России обсудили профстандарт экономиста-аграрникаНовости партнеров 30 июня, 13:55
Журналисты ТАСС победили в конкурсе Агентства стратегических инициативНовости агентства 30 июня, 13:54
Кабмин предложил повысить акцизы на сигареты через годЭкономика и бизнес 30 июня, 13:53
Путин и Лукашенко участвуют в работе IV форума регионов РФ и Белоруссии. ВидеотрансляцияПолитика 30 июня, 13:36
ВФЛА надеется, что легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Дьоре выступят под своим флагомСпорт 30 июня, 13:33
СМИ: комедийный актер отправил на премьеру нового "Человека-паука" своего двойникаКультура 30 июня, 13:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение дела бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, обвиняемого в незаконном предпринимательстве. В пятницу проходит предварительное слушание по делу, сообщили в пятницу ТАСС в суде.
"Суд начался. Сейчас в закрытом режиме проходит предварительное слушание", - сказали в суде.
По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии", оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум", учредителем которого выступил его брат.
Как ранее пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, Сидоренко лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями. Он распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников.
В ведомстве отметили, что Сидоренко, осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, предоставлял в приоритетном порядке "своим" организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти предприятия выигрывали аукционы, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.
Сидоренко стал исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства в январе 2011 года, а в июле 2012 года - министром транспорта и связи Свердловской области. На этом посту он, среди прочего, контролировал реализацию госполитики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных технологий и почтовой связи.