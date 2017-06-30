В Нижнем Тагиле работы по ликвидации последствий мощной грозы продлятся до августа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий сильной грозы в Нижнем Тагиле Свердловской области продлятся до 1 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.
3 июня во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС. Власти Нижнего Тагила выделят более 105 млн рублей из бюджета города на ликвидацию последствий непогоды.
"Восстановительные работы поврежденных крыш продолжаются, график работ расписан до 1 августа. Дороги от деревьев начали расчищать в первую неделю, сейчас они полностью очищены, но во дворах работы продолжаются", - уточнили в пресс-службе.
На помощь городским властям пришли и жители города, которые провели общегородской субботник по ликвидации последствий урагана. Помогали убирать город и организации. "Наш участок, порядка 3 км, пролегал вдоль трассы. Мы убирали мусор и поваленные деревья с проезжей части и тротуаров", - добавили в пресс-службе компании "Газэкс" в Горнозаводском округе Свердловской области.
Ранее врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что общий объем ущерба, причиненного ураганом, превышает 170 млн рублей. В региональном Министерстве энергетики и ЖКХ уточнили, что в целом по региону объем ущерба, включая тот, что понесли энергокомпании и энергообъекты, составляет 500 млн рублей.
По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, общий ущерб, причиненный кровлям домов составил 70 млн рублей. Аварийные работы уже проведены, поврежденные участки затянуты пленкой, жилье уже не затапливает.