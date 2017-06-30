Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нижнем Тагиле работы по ликвидации последствий мощной грозы продлятся до августа

Новости Урала
30 июня, 13:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июня. /ТАСС

До этого времени в городе восстановят поврежденные крыши

Поделиться
Материал из 1 страницы
Последствия грозы 3 июня в Нижнем Тагиле

Последствия грозы 3 июня в Нижнем Тагиле

© Администрация Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий сильной грозы в Нижнем Тагиле Свердловской области продлятся до 1 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

3 июня во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС. Власти Нижнего Тагила выделят более 105 млн рублей из бюджета города на ликвидацию последствий непогоды.

Смотрите также

В Нижнем Тагиле снят режим ЧС, введенный из-за урагана

Более 105 млн рублей направят в Нижнем Тагиле на ликвидацию ущерба от урагана

Около 70 млн рублей необходимо на восстановление домов в Нижнем Тагиле после урагана

"Восстановительные работы поврежденных крыш продолжаются, график работ расписан до 1 августа. Дороги от деревьев начали расчищать в первую неделю, сейчас они полностью очищены, но во дворах работы продолжаются", - уточнили в пресс-службе.

На помощь городским властям пришли и жители города, которые провели общегородской субботник по ликвидации последствий урагана. Помогали убирать город и организации. "Наш участок, порядка 3 км, пролегал вдоль трассы. Мы убирали мусор и поваленные деревья с проезжей части и тротуаров", - добавили в пресс-службе компании "Газэкс" в Горнозаводском округе Свердловской области.

Ранее врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что общий объем ущерба, причиненного ураганом, превышает 170 млн рублей. В региональном Министерстве энергетики и ЖКХ уточнили, что в целом по региону объем ущерба, включая тот, что понесли энергокомпании и энергообъекты, составляет 500 млн рублей.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, общий ущерб, причиненный кровлям домов составил 70 млн рублей. Аварийные работы уже проведены, поврежденные участки затянуты пленкой, жилье уже не затапливает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
2
Парламент Германии легализовал однополые браки
3
В кипрском городе Лимасол произошел взрыв
4
Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы
5
Россия полностью откажется от трат Резервного фонда с 2019 года
6
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
7
Песков: вопрос о формате и времени встречи Путина и Трампа в Гамбурге прорабатывается
Темы дня
Загрузка...
Реклама