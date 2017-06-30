На Урале осужден иностранец за контрабанду 16 кг героина

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал жителя Киргизии виновным в контрабанде и покушении на сбыт особо крупной партии героина, сообщили в пятницу в пресс-центре региональной прокуратуры.

"Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу гражданина Кыргызской Республики Ибрахимжана Мамажанова. Он признан виновным по статьям "Контрабанда наркотического средства в особо крупном размере", "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Суд назначил Мамажанову наказание в виде 17 лет лишения свободы, со штрафом 250 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в областной прокуратуре.

Преступление Мамажанов совершил в июне 2016 года. Находясь в Киргизии, он купил 16 кг героина. Наркотики были расфасованы по 52 сверткам, которые осужденный спрятал в мешках с грузом и послал с помощью транспортной компании в Свердловскую область. Сам он отправился в Екатеринбург самолетом.

Груз после пересечения госграницы был изъят на территории Челябинской области, а Мамажанова задержали.