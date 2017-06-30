Новоуральск до конца 2017 года может получить статус ТОР

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Закрытый город Новоуральск в Свердловской области до конца может стать территорией опережающего развития (ТОР), сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК), который является градообразующим предприятием.
Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" подала заявку на регистрацию территории опережающего развития (ТОР) в ЗАТО Новоуральск. Корпорация готова создать в Свердловской области два ТОРа - "Лесной" и "Новоуральск". По словам экс-главы "Росатома" Сергея Кириенко, ТОР позволит создать в закрытом городе Лесной 1,6 тыс. рабочих мест, в Новоуральске - 2,5 тыс. рабочих мест.
"Новоуральск может получить статус ТОР уже в 2017 году. Это даст толчок его форсированному социально-экономическому развитию. Окончательная редакция заявки на создание ТОР была подписана губернатором Свердловской области 5 мая в Новоуральске. 29 мая начата процедура согласования проекта Министерством экономического развития России", - уточнили в пресс-службе.
Эту информацию ТАСС подтвердили и в администрации Новоуральска.
ТОР будет являться частью территории субъекта РФ, на которой должен установиться особый правовой режим предпринимательской и другой деятельности, и будет управляться управляющими компаниями - акционерными обществами со 100% участием РФ. По оценке экспертов, это обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и создаст новые рабочие места.
Предприниматели, которые откроют производства на площадке ТОРов и станут резидентами, получат льготы по налогу на прибыль, освобождение по налогу на имущество. Кроме того, для них предусмотрено снижение тарифа по страховым взносам.
По данным "Атом-ТОР", общий объем инвестиций резидентов в 10 "городах "Росатома" на первоначальном этапе составляет около 80 млрд рублей, на всех площадках в общей сложности будет создано 15,1 тыс. рабочих мест.