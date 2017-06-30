Резервный фонд Челябинской области поможет пострадавшему от града Брединскому району

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение выделить из регионального резервного фонда деньги на восстановление социальных объектов Брединского района, пострадавших накануне от града, ветра и дождя. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о введении областного режима ЧС в Брединском районе и выделении из резервного фонда средств на восстановление социальных объектов, пострадавших там в результате осадков и крупного града", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 29 июня в Брединском районе выпал дождь, сопровождающийся порывами ветра до 16-21 м/с и градом размером до 7 см. По предварительным данным, озвученным властями региона, частичные повреждения получили 823 жилых дома, четыре школы, два детских сада, повреждены более 18 тыс. га сельхозкультур. Создана комиссия, которая должна до понедельника оценить объем ущерба.