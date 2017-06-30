В Екатеринбурге объявлен конкурс на создание документального фильма к ЧМ-2018

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Конкурс на создание документального фильма к чемпионату мира по футболу 2018 года объявлен в Екатеринбурге. Фильм должен в 20-25 минутах рассказать о том, как город готовится к проведению чемпионата, сообщается на сайте госзакупок.
"Объект закупки - оказание услуг по созданию документального фильма о том, как город Екатеринбург готовится к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года, с последующей передачей исключительного права на данный фильм заказчику. Жанр фильма - документальный. Хронометраж - не менее 20 и не более 25 минут", - говорится в конкурсном техническом задании.
Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость проекта - 1,5 млн рублей.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.