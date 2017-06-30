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Выброс газа мог вызвать подземный хлопок в ямальской тундре

Новости Урала
30 июня, 16:44 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 30, июня. /ТАСС

Эксперты устанавливают, имели ли колебания земли техногенный или природный характер

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САЛЕХАРД, 30 июня. /ТАСС/. Сейсмодатчики зафиксировали колебания земли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), причиной подземного хлопка мог стать выброс газа. Об этом в пятницу сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.

"По информации, полученной в Единой геофизической службе Российской академии наук, 28 июня в 11:00 по местному времени (09:00 мск) сейсмической сетью Ямала зарегистрировано сейсмическое событие, вероятно, связанное с выбросом газа. Колебания зарегистрированы двумя сейсмическими станциями, расположенными в поселке Сабетта и в районе Бованенковского месторождения. Эпицентр находился в тундре около поселка Сеяха", - уточнили в департаменте.

В настоящее время устанавливаются точные координаты события. "Неизвестно, имеет ли оно техногенный или природный характер", - отметили в департаменте.

Ранее ТАСС сообщал, что свидетелями подземного хлопка с выбросом земли и льда в ямальской тундре стали члены семьи оленеводов. Пострадавших нет.

Воронки на Ямале

Ранее сообщалось, что в ЯНАО создана сеть сейсмодатчиков для прогнозирования возможных опасных природных явлений под землей, в том числе образование воронок. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.

На территории автономного округа с 2014 года были найдены несколько воронок. Глубина самой известной воронки в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Для изучения объектов российские ученые организуют специальные экспедиции. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли.

В 2016 году на Ямале наблюдалась необычайно теплая для Крайнего Севера летняя погода, температура воздуха достигала 35 градусов. Аномальная жара привела к тому, что глубина сезонного протаивания в зоне вечной мерзлоты существенно больше, чем в прошлом, это привело к изменению рельефа тундры.

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