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Уличные художники создадут в Екатеринбурге граффити для слабовидящих людей

Новости Урала
30 июня, 17:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июня. /ТАСС

Кроме того, участники фестиваля "Стенограффия-2017" планируют изобразить нотный стан с мелодией Рэя Чарльза, животных из Красной книги, серию графических образов, складывающихся в мозаику

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Уличные художники в рамках фестиваля "Стенограффия-2017", который начался в пятницу в Екатеринбурге, создадут для слабовидящих людей граффити со шрифтом Брайля. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Картины появятся не в первые дни фестиваля, а лишь со следующей недели. На стене будет визуальный рисунок и шрифт Брайля. Слабовидящие воспринимают мир через тактильные ощущения, для них будет создано подробное описание картины, которое они смогут помочь расшифровать видящим", - сказали организаторы.

Художник Никита Nomerz из Нижнего Новгорода в рамках "Стенограффии-2017" представит премьеру документального фильма об уличном искусстве "В открытую". "Он посвящен исследованию отечественного стрит-арта и граффити, который собирался на чистом энтузиазме и обрастал новыми историями целых шесть лет", - отметили в оргкомитете.

На участие в фестивале уличного искусства было подано более 100 заявок, специальная комиссия выбрала 15 лучших работ, которые будут воплощены на различных городских поверхностях. "Авторы планируют изобразить нотный стан с мелодией Рэя Чарльза, животных из Красной книги, серию графических образов, складывающихся в мозаику. Художники также обыграют обстановку, улица станет участником картины", - добавили там.

В дни фестиваля впервые пройдут две экскурсии, которые представят пару десятков объектов уличного искусства в Екатеринбурге и истории их создания. Фестиваль "Стенограффия" уже состоялся в Ноябрьске, Ханты-Мансийске, Оренбурге, Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге он пройдет в восьмой раз.

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