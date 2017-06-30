Румынский театр получил гран-при международного фестиваля "Коляда-Plays" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Association art theater из Бухареста получил гран-при XI Международного фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays", который открылся в Екатеринбурге 20 июня. Главной награды коллектив удостоился за спектакль "Фантомные боли" по пьесе Василия Сигарева, сообщил ТАСС в пятницу драматург, режиссер, художественный руководитель "Коляда-Театра" Николай Коляда.

"Фестиваль завершился, уровень спектаклей-участников очень высокий. Гран-при получил румынский театр за спектакль "Фантомные боли"... В этом году к нам приехало более 600 человек, все прошло без накладок", - сказал Коляда.

Организаторы отметили, что приз за лучшую режиссуру вручили Ильсуру Казакбаеву из Уфы за спектакль "Навстречу мечте", приз за лучшую женскую роль получила Лидия Елисеева за роль Вали в спектакле "Русская смерть" театра "Периферия" из Астрахани, лучшая мужская роль у Ивана Марковича в спектакле "Рогатка" театра Publik P из Сербии.

"За лучший актерский ансамбль награду получил Театр драмы из Уссурийска со спектаклем "Земля Эльзы". Лучшим детским спектаклем признана постановка "Зимовье зверей" театра-студии Enfant Terrible из Ульяновска. Приз за лучшую сценографию забрал молодежный театр "Ля партизан" из Ижевска за спектакль "Шлюхи не огонь", - добавили там.

На театральном смотре также были вручены специальные призы: спецприз "Гранатовый диплом" за дерзкий взгляд на искусство получил ТОП-театр из Омска за спектакль "Госпиталь", еще один специальный приз "Настроение фестиваля" забрал театр "Туки-луки", который открывал фестиваль спектаклем "О2". Специальный приз жюри за яркое воплощение классики достался Воронежскому театру драмы за спектакль "Метель".

Фестиваль "Коляда-Plays" в этом году представил максимальное количество спектаклей за всю историю театрального форума - 37 постановок по пьесам современных уральских драматургов. Свои работы показали театральные коллективы из России, Венгрии, Казахстана, Македонии, Румынии, Сербии. Постановки шли на македонском, венгерском, румынском, сербском, татарском, казахском, башкирском языках. Параллельно состоялись читки, экспериментальные постановки, презентации и творческие встречи.

"Коляда-Plays"

Международный театральный фестиваль современной драматургии проводится ежегодно в июне на театральных площадках Екатеринбурга. Основную программу составляет смотр театральных спектаклей и их публичное обсуждение специально сформированной коллегией театральных критиков.

В фестивале участвуют спектакли, поставленные по пьесам современных драматургов (молодых уральских драматургов, лауреатов конкурса "Евразия" и Николая Коляды), премьерные показы которых состоялись в течение последних трех театральных сезонов.

Коляда добавил, что уральская школа драматургии известна во всем мире, например, пьеса Ярославы Пулинович "Наташина мечта" в прошлом году была сыграна на Бродвее. "Но "Коляда-Plays" не только прославляет уральскую драматургию, но и помогает маленьким театрам выехать в большой город, показать свою работу большой театральной публике", - сказал он.