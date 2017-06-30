На Урале определены победители соревнований "Школа безопасности"

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Победители уральских межрегиональных соревнований "Школа безопасности" определены в Курганской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Они проводились на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей.
"По итогам соревнований третье общекомандное место заняла команда из Cвердловской области, второе - из Челябинской, первое место завоевала команда из Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.
Все победители будут представлять Урал на Всероссийских соревнованиях "Школа безопасности" в Москве 25 июля-1 августа.
В межрегиональных соревнованиях Уральского федерального округа участвовали 56 подростков из шести уральских регионов.