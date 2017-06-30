Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале определены победители соревнований "Школа безопасности"

Новости Урала
30 июня, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В соревнованиях приняли участие 57 подростков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Победители уральских межрегиональных соревнований "Школа безопасности" определены в Курганской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Они проводились на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей.

"По итогам соревнований третье общекомандное место заняла команда из Cвердловской области, второе - из Челябинской, первое место завоевала команда из Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.

Все победители будут представлять Урал на Всероссийских соревнованиях "Школа безопасности" в Москве 25 июля-1 августа.

В межрегиональных соревнованиях Уральского федерального округа участвовали 56 подростков из шести уральских регионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пилот совершившего жесткую посадку под Тольятти самолета скончался
2
Ответные меры России на санкции. Досье
3
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
4
Стокгольмский арбитраж взыскал с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" $1,7 млрд
5
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
6
Трамп: США больше не намерены терпеть ядерные и ракетные разработки КНДР
7
В Совете Европы анализируют последствия решения РФ о приостановке взноса
Темы дня
Загрузка...
Реклама