На Урале определены победители соревнований "Школа безопасности"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Победители уральских межрегиональных соревнований "Школа безопасности" определены в Курганской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Они проводились на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей.

"По итогам соревнований третье общекомандное место заняла команда из Cвердловской области, второе - из Челябинской, первое место завоевала команда из Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.

Все победители будут представлять Урал на Всероссийских соревнованиях "Школа безопасности" в Москве 25 июля-1 августа.

В межрегиональных соревнованиях Уральского федерального округа участвовали 56 подростков из шести уральских регионов.