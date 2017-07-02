На территории закрытого химзавода на Урале произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Возгорание остатков мазута произошло на территории закрытого Красноуральского химического завода в Свердловской области. Об этом в воскресение ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В 06:20 (04:20 мск) поступило сообщение о возгорании на территории бывшего Красноуральского химзавода, который в данный момент закрыт и не эксплуатируется. Произошло возгорание остатков мазута в резервуаре", - сказали там.

В тушении были задействованы две единицы техники. "В течение часа пожар был потушен. Пострадавших нет, угрозы населению тоже нет", - добавили в управлении МЧС.

Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На неэксплуатируемом предприятии ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.