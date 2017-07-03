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Суд отклонил жалобу на заочный арест экс-губернатора Юревича

Новости Урала
3 июля, 10:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июля. /ТАСС

В рамках дела о взятках бывший челябинский губернатор был объявлен в международный розыск и заочно арестован

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба инстанции.

"Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича", - говорится в сообщении.

Дела Юревича

СК обвиняет Юревича в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Сумма взяток, по данным адвоката, составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

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В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Позже СК сообщил о втором уголовном деле в отношении бывшего губернатора, возбужденном по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника.

По версии следствия, Юревич с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, и за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в размере не менее 3,4 млрд рублей.

В июне Центральный районный суд Челябинска постановил наложить арест на имущество Юревича. Речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на счета в четырех банках.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

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