Суд отклонил жалобу на заочный арест экс-губернатора Юревича

Космический грузовик Dragon возвращается с МКС на ЗемлюКосмос 3 июля, 10:29
Егоров сменил Николаева на посту заместителя руководителя департамента судейства РФССпорт 3 июля, 10:28
Погрузка на сети РЖД в июне выросла на 2,6% - до 103,8 млн тоннТранспорт 3 июля, 10:15
"Территория смыслов" и "Таврида": кто и зачем организует форумы и как стать участникомОбщество 3 июля, 9:50
Глубина образовавшейся из-за выброса газа на Ямале новой воронки достигает 50 метровНаука 3 июля, 9:34
Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за выходные до 55 тыс. гаСибирь 3 июля, 9:29
Число "двоечников" на ЕГЭ по истории в 2017 году сократилось вдвоеОбщество 3 июля, 9:12
Тренер Пакьяо считает, что боксеру нужно завершить профессиональную карьеруСпорт 3 июля, 8:58
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга ОсинаЭкономика и бизнес 3 июля, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба инстанции.
"Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича", - говорится в сообщении.
СК обвиняет Юревича в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Сумма взяток, по данным адвоката, составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.
В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Позже СК сообщил о втором уголовном деле в отношении бывшего губернатора, возбужденном по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника.
По версии следствия, Юревич с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, и за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в размере не менее 3,4 млрд рублей.
В июне Центральный районный суд Челябинска постановил наложить арест на имущество Юревича. Речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на счета в четырех банках.
Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).