Музей "Гараж" представит в Екатеринбурге инклюзивную выставку "Единомышленники"

Мутко: паспорт болельщика стал важным элементом безопасности на Кубке конфедерацийСпорт 3 июля, 12:05
РЖД в июне увеличили перевозку пассажиров на 8,9%, до 99,7 млн человекТранспорт 3 июля, 12:01
Вице-президент федерации: Кариока имеет шанс сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018Спорт 3 июля, 11:56
Мутко: организация Кубка конфедераций заслуживает очень высокой оценкиСпорт 3 июля, 11:53
Автор лучшего слогана и названия для фестиваля русской культуры в Туве получит iPhone 7Новости партнеров 3 июля, 11:43
Мутко: Кубок конфедераций показал, что стадион в Петербурге - один из лучших в миреСпорт 3 июля, 11:38
Вице-президент Бразильской конфедерации футбола: Сорокин отлично впишется в совет ФИФАСпорт 3 июля, 11:33
Мун Чжэ Ин: Олимпиада-2018 может способствовать примирению двух КорейСпорт 3 июля, 11:29
Хрычиков: аудит РУСАДА станет последним этапом перед восстановлением агентства в правахСпорт 3 июля, 11:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" представит 20 июля в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) выставку "Единомышленники" с произведениями ключевых художников мирового современного искусства, в работе над которой принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в "Ельцин Центре".
"Благодаря сотрудничеству Музея современного искусства "Гараж" и "Ельцин Центра" впервые в Екатеринбурге будет представлена экспозиция, не только объединяющая работы художников с мировым именем, но и демонстрирующая новые подходы к подаче информации об искусстве зрителям. Выставка "Единомышленники" была впервые показана в Москве летом 2016 года, став одним из немногих российских проектов, которые вовлекают в разговор об искусстве сообщества, до недавнего времени исключенные из воображаемого портрета музейного посетителя", - сообщили там.
Над созданием экспозиции работала творческая группа из четырех "единомышленников" с различными ограничениями по здоровью. "Евгений Ляпин, Елизавета Морозова, Полина Синева и Елена Федосеева стали напарниками кураторов на всех этапах подготовки проекта. Ядро экспозиции составляют работы ключевых героев международной художественной сцены, которые редко экспонируются в России: Сесили Браун, Маурицио Каттелана, Марка Куинна, Джона Миллера, Роба Пруитта, Нео Рауха, Роберта Раушенберга, Эда Рушея, Дженни Савиль, Элен Стюртевант, Джеймса Таррелла, Розмари Трокель и Синди Шерман", - пояснили в центре.
Их произведения сопровождаются специальными интерактивными модулями, состоящими из кураторских комментариев и различных информационных носителей, с помощью которых можно воспринимать произведение искусства - тифлокомментариев и тактильных моделей для незрячих и слабовидящих посетителей и видеокомментариев на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих зрителей. Помимо этого, в экспозицию вошли отзывы самих "единомышленников" о представленных работах.
"Единомышленники" преодолевают существующие в стандартной музейной практике ограничения на доступ к искусству посетителей с инвалидностью и, предлагая множество способов восприятия - визуальное и тактильное, вербальное и письменное, искусствоведческое и непрофессиональное, - стремятся говорить со всеми посетителями на равных, обращая внимание на "трудности перевода" произведения искусства", - отметили в "Ельцин Центре"
В рамках публичной программы пройдет серия семинаров и круглых столов для сотрудников музейных учреждений, посвященная разработке программ для людей с разными формами инвалидности. "В публичную программу войдут экскурсии, мастер-классы и дискуссионный клуб для посетителей с инвалидностью и без, призванные отразить множественность возможных точек зрения и помочь зрителям найти своих "единомышленников", - добавили там.