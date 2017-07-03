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Музей "Гараж" представит в Екатеринбурге инклюзивную выставку "Единомышленники"

Новости Урала
3 июля, 10:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июля. /ТАСС

Выставка была впервые показана в Москве летом 2016 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" представит 20 июля в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) выставку "Единомышленники" с произведениями ключевых художников мирового современного искусства, в работе над которой принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в "Ельцин Центре".

"Благодаря сотрудничеству Музея современного искусства "Гараж" и "Ельцин Центра" впервые в Екатеринбурге будет представлена экспозиция, не только объединяющая работы художников с мировым именем, но и демонстрирующая новые подходы к подаче информации об искусстве зрителям. Выставка "Единомышленники" была впервые показана в Москве летом 2016 года, став одним из немногих российских проектов, которые вовлекают в разговор об искусстве сообщества, до недавнего времени исключенные из воображаемого портрета музейного посетителя", - сообщили там.

Над созданием экспозиции работала творческая группа из четырех "единомышленников" с различными ограничениями по здоровью. "Евгений Ляпин, Елизавета Морозова, Полина Синева и Елена Федосеева стали напарниками кураторов на всех этапах подготовки проекта. Ядро экспозиции составляют работы ключевых героев международной художественной сцены, которые редко экспонируются в России: Сесили Браун, Маурицио Каттелана, Марка Куинна, Джона Миллера, Роба Пруитта, Нео Рауха, Роберта Раушенберга, Эда Рушея, Дженни Савиль, Элен Стюртевант, Джеймса Таррелла, Розмари Трокель и Синди Шерман", - пояснили в центре.

Их произведения сопровождаются специальными интерактивными модулями, состоящими из кураторских комментариев и различных информационных носителей, с помощью которых можно воспринимать произведение искусства - тифлокомментариев и тактильных моделей для незрячих и слабовидящих посетителей и видеокомментариев на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих зрителей. Помимо этого, в экспозицию вошли отзывы самих "единомышленников" о представленных работах.

"Единомышленники" преодолевают существующие в стандартной музейной практике ограничения на доступ к искусству посетителей с инвалидностью и, предлагая множество способов восприятия - визуальное и тактильное, вербальное и письменное, искусствоведческое и непрофессиональное, - стремятся говорить со всеми посетителями на равных, обращая внимание на "трудности перевода" произведения искусства", - отметили в "Ельцин Центре"

В рамках публичной программы пройдет серия семинаров и круглых столов для сотрудников музейных учреждений, посвященная разработке программ для людей с разными формами инвалидности. "В публичную программу войдут экскурсии, мастер-классы и дискуссионный клуб для посетителей с инвалидностью и без, призванные отразить множественность возможных точек зрения и помочь зрителям найти своих "единомышленников", - добавили там.

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