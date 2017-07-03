Суд приговорил уральца к 23 годам колонии за изнасилование восьми женщин и девочек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Суд Тракторозаводского района Челябинска приговорил местного жителя Вадима Есипова к 23 годам и 3 месяцам колонии строго режима за изнасилование восьми женщин и девочек. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь Тракторозаводского районного суда Мария Баландина.

"Суд приговорил Есипова к 23 года 3 месяца в колонии особого режима. Ему также назначено амбулаторно-принудительное лечение у психиатра", - сказала Баландина.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, Есипов признан виновным по статьям УК РФ "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Покушение на изнасилование", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Угроза убийством".

"Следствием и судом установлено, что вечером 16 августа 2016 года на участке местности, расположенном недалеко от пересечения улиц Образцова и Воровского в Центральном районе города Челябинска Есипов совершил насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней девочки. Также ему предъявлено обвинение в совершении на территории Челябинска преступлений против половой неприкосновенности еще семи потерпевших, всего в совершении 22 преступных эпизодов", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что осужденный был задержан в результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России. По уголовному делу были назначены и проведены более 100 различных экспертиз, допрошено около 500 свидетелей.