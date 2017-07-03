Ущерб от града в Брединском районе Челябинской области достиг почти 5 млн руб.

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Комиссия, сформированная властями Челябинской области, оценила ущерб, нанесенный 29 июня градом социальным объектам Брединского района, где вводился режим ЧС, более чем в 4,9 млн рублей. Губернатор Борис Дубровский поддержал решение областной комиссии по ЧС о выделении из резервного фонда средств на восстановление этих объектов, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора.
"Комиссия, в которую вошли представители Министерства социальных отношений Челябинской области и местных властей, осмотрела объекты социальной инфраструктуры в Брединском районе (пострадавшие от града - прим. ТАСС), а также провела обход частных домовладений. По словам главы района, ущерб, нанесенный социальным объектам, составил 4,935 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что от местных жителей поступило 143 заявления о частичной утрате имущества. "Глава региона поддержал решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о выделении из резервного фонда средств на восстановление пострадавших социальных объектов, а также на компенсацию ущерба, причиненного стихией имуществу людей", - сказали в пресс-службе.
Вечером 29 июня в Брединском районе Челябинской области прошел дождь, сопровождающийся порывами ветра до 16-21 м/с и градом размером до 7 см. По предварительным данным, озвученным властями региона, частичные повреждения получили 823 жилых дома, четыре школы, два детских сада, повреждены более 15,38 тыс. га сельхозкультур.