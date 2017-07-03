Экс-руководитель свердловского отделения партии "Яблоко" стал фигурантом уголовного дела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя свердловского регионального отделения партии "Яблока", бывшего мэра Первоуральска Юрия Переверзева. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Следственным отделом по городу Первоуральску СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Первоуральск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемый, в период исполнения им обязанностей главы городского округа Первоуральск, принял незаконное решение о предоставлении бесплатно в собственность юридическому лицу крупного земельного участка, чем причинил вред муниципалитету на сумму порядка 27 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 17 июня экс-глава регионального отделения "Яблоко" Юрий Переверзев и 10 сторонников объявили о выходе из партии из-за несогласия с выдвижением кандидатуры мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторские выборы.