На Среднем Урале в ближайшие три года займутся ремонтом плотин и дамб в зонах паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области определило трехлетнюю программу ремонта плотин и дамб, в приоритете те гидротехнические сооружения (ГТС), которые находятся в зонах прохождения паводка, сообщили в департаменте информации губернатора региона.

"Учитывая, что ремонт гидротехнических сооружений - это длительный и дорогостоящий процесс, Министерство природных ресурсов региона определило приоритеты на ближайшие три года. Это те ГТС, при авариях на которых может быть нанесен значительный ущерб, в частности, те, которые находятся в паводковых зонах", - приводятся в сообщении слова заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслава Тюменцева.

На ремонт ГТС в этом году будет направлено около 182 млн рублей, в том числе 81,5 млн рублей из федерального бюджета, сообщает департамент.

По данным областного правительства, в регионе 535 гидротехнических сооружений, из них в муниципальной собственности - 401. За счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов каждый год ремонтируются 8-10 объектов. "Уже сейчас идет подготовка бюджета на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы, важно знать опасность состояния ГТС, которые есть на территории муниципалитетов, и необходимость проведения их ремонта", - сказали в департаменте.

По словам заместителя министра финансов Свердловской области Натальи Вышегородской, практически 90 % средств на ремонт ГТС выделяются из областного и федерального бюджетов.

Ранее сообщалось, что во время прохождения паводка по территории Свердловской области были подтоплены 26 частных жилых домой и более 90 подворий в Ивдельском городском округе. Из зоны паводка эвакуировали 22 человека, в том числе 14 детей. Также были подтоплены частные жилые дома в поселке Махнево и низководный мост в районе этого населенного пункта.