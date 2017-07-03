Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Среднем Урале в ближайшие три года займутся ремонтом плотин и дамб в зонах паводка

Новости Урала
3 июля, 14:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июля. /ТАСС

В этом году во время прохождения паводка в регионе были подтоплены 26 частных жилых домой и более 90 подворий в Ивдельском городском округе, а также частные дома в поселке Махнево

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области определило трехлетнюю программу ремонта плотин и дамб, в приоритете те гидротехнические сооружения (ГТС), которые находятся в зонах прохождения паводка, сообщили в департаменте информации губернатора региона.

"Учитывая, что ремонт гидротехнических сооружений - это длительный и дорогостоящий процесс, Министерство природных ресурсов региона определило приоритеты на ближайшие три года. Это те ГТС, при авариях на которых может быть нанесен значительный ущерб, в частности, те, которые находятся в паводковых зонах", - приводятся в сообщении слова заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслава Тюменцева.

Читайте также новости по теме:
Паводок на Урале
© Михаил Слинкин/ГУ МЧС по Тюменской области

Все жилые дома в Ишимском районе освободились от паводковых вод

В Тюменской области 40 домов остаются подтопленными из-за паводка

Тюменская область просит 600 млн рублей из резервного фонда для пострадавших от паводка

На ремонт ГТС в этом году будет направлено около 182 млн рублей, в том числе 81,5 млн рублей из федерального бюджета, сообщает департамент.

По данным областного правительства, в регионе 535 гидротехнических сооружений, из них в муниципальной собственности - 401. За счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов каждый год ремонтируются 8-10 объектов. "Уже сейчас идет подготовка бюджета на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы, важно знать опасность состояния ГТС, которые есть на территории муниципалитетов, и необходимость проведения их ремонта", - сказали в департаменте.

По словам заместителя министра финансов Свердловской области Натальи Вышегородской, практически 90 % средств на ремонт ГТС выделяются из областного и федерального бюджетов.

Ранее сообщалось, что во время прохождения паводка по территории Свердловской области были подтоплены 26 частных жилых домой и более 90 подворий в Ивдельском городском округе. Из зоны паводка эвакуировали 22 человека, в том числе 14 детей. Также были подтоплены частные жилые дома в поселке Махнево и низководный мост в районе этого населенного пункта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок на Урале
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
4
В Испании задержан россиянин, находившийся в розыске с 2011 года
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
В центре Одессы взорван автомобиль
7
Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
Темы дня
Загрузка...
Реклама