На Урале открыли памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II, подаренный польскими мотоциклистами, открыли в городе Тобольск Тюменской области в рамках празднования 110-летия Тобольского римско-католического храма. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Делегация посольства Республики Польша в РФ посетила Тобольск в дни празднования 110-летия Тобольского римско-католического храма. Польские дипломаты приняли участие в торжественной мессе и церемонии открытия и освящения памятников святого Иоанна Павла II и святого Рафаила Калиновского. Эти памятники были подарены польскими мотоциклистами Катынского рейда и Ясногорских съездов, которые ранее посетили Тобольск", - говорится в сообщении.

Памятник Иоанну Павлу II высотой несколько метров отлит из бронзы и установлен на мраморном постаменте. В центре скульптурной композиции понтифик обращается с молитвой к верующим. Кроме того, польская делегация передала храму реликвию святого Ионна Павла II.

Архиепископ-митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий, бывший секретарь Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, пожелал верующим получать "множество благодатей" "по заступничеству святого Иоанна Павла II" и брать с него "пример ревностной веры". По словам главы Тобольска Владимира Мазура, для города большая честь получить реликвию Папы Римского.

"Тобольск славится своей самобытностью, традициями, и то, что теперь в нашем городе будут храниться мощи святого Иоанна Павла II, значимо и важно для нас. Наш город единственный в России удостоен такой чести, и мы очень этому рады. Уверен, что это укрепит наши взаимоотношения, а многоконфессиональный Тобольск теперь с радостью будет принимать паломников католической церкви", - приводит пресс- служба слова главы города.

Иоанн Павел II родился 18 мая 1920 года в польском городе Вадовице. В 1978 году был избран главой Римско-католической церкви (264-м папой римским), став самым молодым понтификом за последние 130 лет, а также первым славянином на ватиканском престоле. Он скончался 2 апреля 2005 года на 85-м году жизни и на 27-м году понтификата, в 2014 году он был канонизирован.